В чемоданчиках красноуральской "скорой" не досчитались 40 видов лекарств
В Красноуральске прокуратура при проверке работы отделения скорой помощи обнаружила ряд серьезных нарушений, ставящих под угрозу жизнь и здоровье пациентов.
Оказалось, что чемоданы фельдшеров были недоукомплектованы. В них отсутствовало более 40 наименований лекарств и медицинских изделий, среди которых обезболивающие, антисептические и психотропные препараты.
- В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес и.о. главврача. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены заведующий и старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме того, в отношении старшего фельдшера возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал медработника на 20 тысяч рублей.