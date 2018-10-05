2018-10-05T12:26:10+03:00
Здоровье

В чемоданчиках красноуральской "скорой" не досчитались 40 видов лекарств

Среди пропавших препаратов - обезболивающие, антисептики и психотропы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Старшего фельдшера оштрафовали на 20 тысяч рублейСтаршего фельдшера оштрафовали на 20 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Красноуральске прокуратура при проверке работы отделения скорой помощи обнаружила ряд серьезных нарушений, ставящих под угрозу жизнь и здоровье пациентов.

Оказалось, что чемоданы фельдшеров были недоукомплектованы. В них отсутствовало более 40 наименований лекарств и медицинских изделий, среди которых обезболивающие, антисептические и психотропные препараты.

- В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес и.о. главврача. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены заведующий и старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, в отношении старшего фельдшера возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал медработника на 20 тысяч рублей.

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