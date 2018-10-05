2018-10-05T09:21:17+03:00
Происшествия

В Первоуральске крупный пожар уничтожил дом, баню и "ГАЗель"

Площадь возгорания составила 550 квадратных метров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Под Первоуральском минувшей ночью произошел крупный пожар в деревне Коновалова. около 22:30 вспыхнул частный жилой дом на улице Береговая. За считанные минуты пламя охватило площадь в 550 квадратных метров. В огне полыхали само жилище, баня и "ГАЗель".

- Сгорели надворные постройки, автомобиль, частный жилой дом, также повреждены крыша и стены, перекрытия, пол, окна строящегося дома. В тушении были задействованы 5 единиц техники, 12 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные боролись с огнем в течение трех часов. Информации о пострадавших пока нет.

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