Николай Валуев посетил Ельцин-центр в Екатеринбурге

5 Окт. 08:51 2018-10-05T10:06:12+03:00

Больше всего бывшего боксера, а ныне депутата, заинтересовала выставка о 90-х

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В уральскую столицу с рабочим визитом приехал бывший боксер, а теперь депутат Госдумы, Николай Валуев. Известный спортсмен выступил сомодератором конференции по вопросам частного права, которая состоялась в Арбитражном суде.

После официальных дел Валуев отправился на экскурсию в Ельцин-центр. Особенно пристальное внимание гостя было приковано к выставке, посвященной эпохе 90-х годов.

Перед отъездом из Екатеринбурга Николай Валеув сделал памятное фото с памятником первому президенту РФ.