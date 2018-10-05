2018-10-05T10:06:12+03:00
Общество

Николай Валуев посетил Ельцин-центр в Екатеринбурге

Больше всего бывшего боксера, а ныне депутата, заинтересовала выставка о 90-х
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Ельцин-центраФото: пресс-служба Ельцин-центра
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В уральскую столицу с рабочим визитом приехал бывший боксер, а теперь депутат Госдумы, Николай Валуев. Известный спортсмен выступил сомодератором конференции по вопросам частного права, которая состоялась в Арбитражном суде.

После официальных дел Валуев отправился на экскурсию в Ельцин-центр. Особенно пристальное внимание гостя было приковано к выставке, посвященной эпохе 90-х годов.

Перед отъездом из Екатеринбурга Николай Валеув сделал памятное фото с памятником первому президенту РФ.

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