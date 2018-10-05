2018-10-05T07:36:42+03:00
Общество

Уральцев ждут теплые, но дождливые выходные

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Дожди будут лить и всю следующую неделюДожди будут лить и всю следующую неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В предстоящий уик-энд синоптики советуют свердловчанам, выходя из дома, не забывать про зонтик. Бабье лето закончилось, и в свои права смело вступает осень - с каждым днем будет все прохладнее и дождливее.

В пятницу, 5 октября, синоптики обещают пасмурную облачную погоду и небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +14 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду.

В субботу, 6 октября, днем будет +7-+9 градусов. Сохранится облачность и дожди. Ветер западный 4 метра в секунду.

В воскресенье, 7 октября, днем столбики термометров покажут +10 градусов, ночью похолодает до +2. По-прежнему будет дождливо, но временами из-за туч все же будет проглядывать солнце. Ветер западный 3 метра в секунду.

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