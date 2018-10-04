2018-10-04T16:38:00+03:00
Происшествия

Жителя Алапаевска, продававшего наркотики по 400 рублей за 1 грамм, приговорили к 19 годам колонии

Всего он успел наторговать запрещенным веществом на 625 тысяч рублей
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Алапаевске на скамье подсудимых оказался 27-летний местный житель, который обвинялся в наркоторговле. По версии следствия, преступление он совершил в сентябре прошлого года.

- Через сеть Интернет путем тайников-закладок он закупал в Екатеринбурге наркотическое средство, которое привозил в Алапаевск, - пояснили в прокуратуре Свердловской области. - После этого он расфасовывал наркотические средства на съемной квартире в разовые дозы по 1 грамму, и через мобильный телефон, анонимно предлагал пользователям приобрести курительную смесь, стоимостью 400 рублей за 1 грамм.

Всего он так "заработал" 625 тысяч рублей. Но вскоре наркоторговец попался в руки полиции, когда попытался сделать очередную закладку с запрещенным веществом. Дома у него правоохранители нашли остатки "зелья". Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин