Жителя Алапаевска, продававшего наркотики по 400 рублей за 1 грамм, приговорили к 19 годам колонии

4 Окт. 16:38 2018-10-04T16:38:00+03:00

Всего он успел наторговать запрещенным веществом на 625 тысяч рублей

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В Алапаевске на скамье подсудимых оказался 27-летний местный житель, который обвинялся в наркоторговле. По версии следствия, преступление он совершил в сентябре прошлого года.

- Через сеть Интернет путем тайников-закладок он закупал в Екатеринбурге наркотическое средство, которое привозил в Алапаевск, - пояснили в прокуратуре Свердловской области. - После этого он расфасовывал наркотические средства на съемной квартире в разовые дозы по 1 грамму, и через мобильный телефон, анонимно предлагал пользователям приобрести курительную смесь, стоимостью 400 рублей за 1 грамм.

Всего он так "заработал" 625 тысяч рублей. Но вскоре наркоторговец попался в руки полиции, когда попытался сделать очередную закладку с запрещенным веществом. Дома у него правоохранители нашли остатки "зелья". Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.