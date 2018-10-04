2018-10-04T15:58:15+03:00
Общество

На Урале будут судить застройщика, который украл у дольщиков 350 миллионов рублей

Полученные на строительство шести многоквартирных домов деньги мужчина переводил на счета своих сторонних фирм
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Застройщику могут грозить как штраф, так и несколько лет колонииЗастройщику могут грозить как штраф, так и несколько лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале перед судом предстанет руководитель компании-застройщика, пообещавший возвести в поселке под Арамилем шесть многоквартирных домов. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

С апреля 2014 по февраль 2017 года обвиняемый, являясь директором ООО «Лоджик-Девеломпмент» и ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент», украл у дольщиков 350,9 миллиона. рублей.

Мужчина дал указание подчиненным перевести деньги дольщиков с расчетных счетов компании-застройщика на счета своих сторонних фирм, после чего тратил их на личные нужды.

- Помимо заключения договоров долевого участия с физическими лицами, обвиняемый, зная, что у возглавляемых им организаций есть долги перед другими организациями за выполненные строительные работы, передал своим контрагентам права на часть возводимых в жилых домах квартир, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На застройщика завели уголовное дело, а для завершения строительства домов в этом году наконец-то нашли нового инвестора. На некоторых площадках работы уже возобновлены.

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