В Екатеринбурге две иномарки сначала столкнулись между собой, а потом сбили двух женщин

4 Окт. 15:09 2018-10-04T15:13:27+03:00

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц 40 лет Октября и Победы произошла массовая авария. Здесь столкнулись Fiat Ducato и Volkswagen Polo. От удара фургон вылетел на обочину, где снес знак пешеходного перехода, а легковушка оказалась на тротуаре, предварительно врезавшись в дерево.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Водитель Volkswagen Polo двигался по улице 40 лет Октября в сторону Восстания. Шофер на рулем Fiat Ducato ехал по улице Победы со стороны Ломоносова в сторону Индустрии. Произошло столкновение. Пострадали пешеходы, - рассказали в отделении пропраганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: служба спасения "Сова"

Под колесами машины оказались две женщины, с места ДТП их госпитализировали в 23-ю больницу. Водители иномарок в аварии не пострадали.

Фото: служба спасения "Сова"

Мужчины утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора.