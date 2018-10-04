2018-10-04T15:12:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге презентовали 10 матрешек-послов российской заявки на ЭКСПО-2025

Завтра гигантские расписные куклы отправятся в путешествие по 10 странам мира
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В уральской столице матрешки простоят только один деньВ уральской столице матрешки простоят только один деньФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге возле «Ельцин-центра» сегодня установили 10 авторских матрешек-послов российской заявки на ЭКСПО-2025. Но уже завтра куклы отправятся в турне по десяти странам мира, где будут экспонироваться в течение двух недель.

За границей кукол установят в знаковых местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

За границей кукол установят в знаковых местахФото: Алексей БУЛАТОВ

- В ближайшее время матрешки будут установлены в крупнейших городах мира, чтобы информировать их жителей об ЭКСПО. Это еще и гуманитарный проект. Обращу внимание на то, что матрешки полые внутри. Мы рассчитываем, что они заполнятся письмами детей из разных стран о том, каким они видят город будущего, - рассказал мэр города Александр Высокинский.

Арт-объекты выполнены в человеческий рост из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности: наведя на них смартфон, можно получить информацию о достижениях человечества, в разное время представленных на всемирных выставках.

За границу полетят и нерасписанные матрешки - их разрисуют иностранные художники Фото: Алексей БУЛАТОВ

За границу полетят и нерасписанные матрешки - их разрисуют иностранные художникиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это наш основной сувенир. А роспись, сделанная художниками, передает отдельные аспекты нашей культуры, искусства, достижений. Кроме того, это образ русской женщины, а она, считаю, - это важный международный бренд, - отметил член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.

Уже завтра матрешки отправятся в Великобританию, Аргентину, Бельгию, Францию, Италию, Китай, ОАЭ, Германию, Испанию и ЮАР. За границей их установят в знаковых местах, среди которых State of the Art gallery в Кейптауне, Дворец маркиза де Альфаррас (Русский дом) в Барселоне, Шанхайский центр современного искусства М50, художественная галерея I-Gallery в Париже.

Матрешки посетят Великобританию, Аргентину, Бельгию, Францию, Италию, Китай, ОАЭ, Германию, Испанию и ЮАР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матрешки посетят Великобританию, Аргентину, Бельгию, Францию, Италию, Китай, ОАЭ, Германию, Испанию и ЮАРФото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с расписанными куклами в крупнейшие города мира полетят еще десять нерасписанных для того, чтобы местные художники создали на их основе собственные арт-объекты.

В ноябре все двадцать кукол представят на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, в ходе которой будет выбран город, который примет ЭКСПО-2025.

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