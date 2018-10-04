Уралец, отпущенный после ограбления киоска с помощью кирпича, вернулся мстить, но с топором
История о налете двух пьяных друзей на киоск на улице Мологвардейцев в Екатеринбурге получила продолжение. Первого октября в павильон зашли двое мужчин и, размахивая перед продавщицей кирпичом, угрожали ей разбить голову. После этого приятели сгребли все, что попалось под руку, и пошли пировать домой.
Фото: служба спасения "Сова"
Там они и были задержаны и переданы в полицию. Правда, одного из злоумышленников вскоре отпустили домой. Но вместо того, чтобы угомониться и проспаться, мужчина решил отомстить продавщице.
На этот раз он вооружился топором, после чего по отработанному сценарию, махнув оружием перед лицом испуганной женщины, снова украл товар. К счастью, женщина успела нажать тревожную кнопку. На место примчалась группа «СОВА».
Подозреваемый взят под стражу. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Грабеж».
Месть обидчице с топором в Екатеринбурге.Видео: пресс-служба "СОВЫ"Лев Истомин
- По горячим следам мы начали преследование, - рассказал сотрудник охранного предприятия «СОВА», - увидели данного гражданина, потребовали остановиться. Он, вооружившись топором, бросился на нас. Обезвредив преступника, провели задержание.
Фото: служба спасения "Сова"