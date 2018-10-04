Аэропорт Кольцово из-за долгов прекращает обслуживание компании Atlasglobal Airlines
Аэропорт Кольцово прекращает обслуживать самолеты турецкого перевозчика Atlasglobal Airlines. Причиной стали накопившиеся долги компании перед воздушной гаванью за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов.
- Авиаперевозчик не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности перед аэропортом. Начиная с рейса КК-6708 в Даламан (вылет по расписанию в 14.00 4 октября) и до полного погашения долга аэропорт Кольцово не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines, - сообщили в пресс-службе Кольцово.
Авиакомпания Atlasglobal Airlines выполняет рейсы из Антальи и Даламана.
Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы этого перевозчика, рекомендуют обратиться в саму авиакомпанию или к туроператорам.