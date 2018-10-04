Искали наркотики и оружие: свердловские полицейские выиграли всероссийские соревнования кинологов

4 Окт. 11:18 2018-10-04T15:02:26+03:00

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Свердловские полицейские стали лучшими на всероссийских соревнованиях кинологов. Сборная уверенно обошла коллег из Челябинска и Новосибирска, которым досталось серебро и бронза.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, соревнования проходили в Вологде. В течение недели сотрудники полиции из всех субъектов страны со своими четвероногими помощниками демонстрировали навыки взятия следа, задержания вооруженных преступников, поиска наркотиков и врывчатки, оружия и боеприпасов. Соперниками екатеринбуржцев были 83 команды численностью 500 человек.

Фото: Валерий Горелых

Кроме командного зачета свердловчане показали себя и в личном первенстве. В номинации по поиску опасных устройств серебро взяла капитан Светлана Боженова и ее немецкая овчарка по кличке Псковланд Майбах.

Лучшими в работе по следу стали старший лейтенант Наталья Белова со своим питомцем, которого зовут Линч. Достойно выступили и старшина Евгения Соломеина с овчаркой Жизель фон Грюненштадт.

Фото: Валерий Горелых

Призом для свердловских кинологов стал легковой автомобиль «Нива».

- Всего в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области содержится 93 собаки пород лабрадор, ризеншнауцер, немецкая, среднеазиатская, бельгийская и швейцарская овчарки, - добавил полковник Горелых. - Только за девять месяцев этого года четвероногие помощники полицейских приняли участие в раскрытии 1200 преступлений.