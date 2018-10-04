На Среднем Урале тепло пришло в 99 % домов и социальных объектов

4 Окт. 10:30 2018-10-04T14:57:09+03:00

С претензиями можно напрямую обращаться в областное Министерство энергетики ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подключения продолжается в Камышлове, Первоуральске, Белоярском и Каменском районах, Березовском, Верхнем Дуброво, Сысерти и Екатеринбурге

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Затянувшееся подключение к теплу в Свердловской области наконец-то выходит на финишную прямую. Изначально коммунальщики обещали нагреть батареи к 1 октября, но затем перенесли сроки на 10 число. На данный момент теплом обеспечены около 99 % жилфонда и 99,4 % объектов социальной сферы.

Подключения продолжается в Камышлове, Первоуральске, Белоярском и Каменском районах, Березовском, Верхнем Дуброво, Сысерти и Екатеринбурге. Почти все работы ведутся согласно графику.

Отставание есть в Белоярском районе, здесь сейчас идут пусконаладочные работы на котельной и вдобавок произошло несколько прорывов на сетях. В Березовском также устраняются несколько аварий. В Верхнем Дуброво в связи с работами на теплотрассе ОАО «РЖД» без тепла остаются 6 МКД в микрорайоне «Станция Косулино».

В Екатеринбурге к теплу подключены 98 % МКД и 99 % объектов соцкультбыта.

С претензиями по срокам подключения и качеству теплоснабжения можно обратиться по телефонам горячих линий или позвонить в Департамент Госжилстройнадзора и региональное Министерство энергетики и ЖКХ - (343) 358-18-10 и (343) 312-07-54.