На Урале росгвардейцы поймали налетчика, который блокировал машины и вымогал у водителей деньги

4 Окт. 09:16 2018-10-04T14:55:17+03:00

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В Екатеринбурге росгвардейцы задержали 29-летнего местного жителя, который вместе с подельниками, запугивая водителей, требовал у них крупные суммы денег. Накануне к патрульным охраны Росгвардии подбежал мужчина. Он рассказал, что на перекрестке Бабушкина и Энтузиастов его ВАЗ заблокировали три иномарки.

Незнакомцы обвиняли мужчину в совершении ДТП и, угрожая ножом, требовали 200 тысяч рублей. Когда водитель ВАЗа отказал, налетчики избили его, а легковушку угнали.

- В одном из дворов стражи войск заметили автомобиль, схожий с тем, на котором передвигались нападавшие. Завидев патрульную машину, иномарка попыталась скрыться, но в районе улицы Красных Командиров росгвардейцы ее заблокировали. Из автомобиля выбежали двое молодых людей и попытались скрыться во дворах. Один из них был задержан, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Потерпевший опознал в задержанном своего обидчика. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Налетчик передан полиции.

- В ходе разбирательства предварительно было установлено, что некоторое время назад владелец автомобиля совершил ДТП в пьяном виде, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Примерный ущерб составил 200 тысяч рублей. Так как собрать сумму у него не было возможности, он предложил в счет возмещения ущерба собственную машину. Однако после передумал и заявил о попытке хищения. Полиция продолжает разбирательство по данному факту.