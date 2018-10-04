Роспотребнадзор накажет завод Каменска-Уральского, мешающий людям спать

4 Окт. 08:57 2018-10-05T09:38:01+03:00

Построенные на предприятии новые очистные сооружения грохочут и днем и ночью

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Роспотребнадзор накажет завод в Каменске-Уральском, из-за которого местные жители уже несколько месяцев страдают бессонницей. В середине лета этого года на предприятии заменили очистные сооружения. Работает оборудование быстро и качественно, вот только слишком шумно.

Люди из окрестных домов жалуются, что грохот стоит и днем, и ночью, из-за чего у некоторых начались проблемы со здоровьем.

Фото: "Гражданский патруль"

- Нельзя жертвовать здоровьем людей даже ради возрождения промышленности. Администрация предприятия должна принять меры для скорейшего разрешения этой проблемы, - прокомментировал ситуацию руководитель общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Активисты обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести на предприятии проверку и выяснить, соответствует ли уровень шума положенным нормам.

- По результатам проведенных измерений выявлено превышение уровня шума, создаваемого очистными сооружениями предприятия ООО «Русал-Кремний-Урал». В отношении виновного лица будет составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ. Кроме того, Роспотребнадзором будет подан иск к заводу о побуждении к исполнению санитарного производства, - сообщил общественникам начальник территориального управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Фефилов.

На самом предприятии заверили, что запустило газоочистку в соответствии с требованиями по снижению влияния на окружающую среду, а для уменьшения шума уже ведется монтаж защитного экрана, на который было потрачено 10 миллионов рублей.

- Разработана и выдана разрешительная документация, определен подрядчик для работ по возведению шумозащитного экрана по периметру дымососной установки. Звукозащитная конструкция изготовлена из трехслойных сэндвич панелей высотой 9 метров, что является гарантией надежной звукоизоляции. Завершить монтажные работы планируется в декабре этого года, - пояснили в пресс-службе «Русал-Кремний-Урал».

До окончания монтажа на заводе отключили часть шумного оборудования.