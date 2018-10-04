Концепцию улицы Толмачева в Екатеринбуге разработают 17 архитекторов и дизайнеров

4 Окт. 07:31 2018-10-04T14:47:48+03:00

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В мэрии Екатеринбурга определили участников, которые прошли во второй этап конкурса по разработке концепции улицы Толмачева от Ленина до Малышева. Из 18 завившихся претендентов борьбу продолжат 17.

Среди них как команды архитектурных бюро и творческие коллективы, так и дизайнеры-одиночки. Свои проекты авторы должны предоставить с 12 октября по 19 ноября.

Сложность задания заключается в том, что конкурсантам предстоит разработать проект улицы, учитывающий охранные зоны и объекты культурного наследия на ней - жилой дом И. Петрова второй половины XIX века и ансамбль первой женской гимназии.

- Также проектанты должны придумать, как благоустроить обозначенное пространство, где разместить общественные зоны и разработать комбинированную транспортную схему, которая позволяла бы заезжать во дворы и парковать автомобили, и при этом оставляла бы улицу преимущественно пешеходной, - рассказали в пресс-службе мэрии.

С 21 по 27 ноября жюри ознакомится с проектами и выберет трех победителей. Итоги подведут 3 декабря.