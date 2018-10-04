2018-10-04T14:47:48+03:00
Общество

Концепцию улицы Толмачева в Екатеринбуге разработают 17 архитекторов и дизайнеров

Проекты должны учитывать имеющиеся охранные зоны и объекты культурного наследия
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
Изменить размер текста:

В мэрии Екатеринбурга определили участников, которые прошли во второй этап конкурса по разработке концепции улицы Толмачева от Ленина до Малышева. Из 18 завившихся претендентов борьбу продолжат 17.

Среди них как команды архитектурных бюро и творческие коллективы, так и дизайнеры-одиночки. Свои проекты авторы должны предоставить с 12 октября по 19 ноября.

Сложность задания заключается в том, что конкурсантам предстоит разработать проект улицы, учитывающий охранные зоны и объекты культурного наследия на ней - жилой дом И. Петрова второй половины XIX века и ансамбль первой женской гимназии.

- Также проектанты должны придумать, как благоустроить обозначенное пространство, где разместить общественные зоны и разработать комбинированную транспортную схему, которая позволяла бы заезжать во дворы и парковать автомобили, и при этом оставляла бы улицу преимущественно пешеходной, - рассказали в пресс-службе мэрии.

С 21 по 27 ноября жюри ознакомится с проектами и выберет трех победителей. Итоги подведут 3 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин