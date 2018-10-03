Мозаика из треугольников: мэрия Екатеринбурга определилась с проектом «модернизации» Зеленой рощи
В мэрии Екатеринбурга подвели итоги конкурса на лучшую концепцию по модернизации зоны отдыха в парке Зеленая роща. Победители - Александр Мельниченко и Екатерина Каретина в своем проекте предложили оснастить зону отдыха новыми домиками для детей, большим ландшафтным павильоном и многоярусными скамейками, выполнив все малые архитектурные формы в эстетике мозаики.
Одержавшие победу авторы концепции преображения парка Зеленая роща получат 100 тысяч рублей.
Сам парк реконструируют в два этапа: сначала здесь приведут в порядок газоны и прогулочные дорожки со скамейками и урнами, обустроят велодорожки и установят новое ограждение по периметру парка.
Позже здесь проведут комплексное обустройство спортивных площадок, в том числе и для инвалидов и пенсионеров.