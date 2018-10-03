2018-10-03T16:57:48+03:00
Происшествия

У ТРЦ "Карнавал" неизвестный расстрелял парня из травматического пистолета

Полиция организовала проверку
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
На место происшествия была вызвана "скорая". Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург" в социальной сети vk.comНа место происшествия была вызвана "скорая". Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург" в социальной сети vk.com
Изменить размер текста:

Как сообщают очевидцы, в начале седьмого часа вечера в районе рядом с торгово-развлекательным центром "Карнавал" в Екатеринбурге были слышны звуки стрельбы. Как позже выяснилось, кто-то открыл огонь по человеку из травматического пистолета.

- Сообщение об этом поступило около 18.00, - подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Сейчас идет проверка. Выясняются подробности случившегося.

По предварительной информации, пострадал молодой человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин