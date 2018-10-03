У ТРЦ "Карнавал" неизвестный расстрелял парня из травматического пистолета

3 Окт. 16:57 2018-10-03T16:57:48+03:00

На место происшествия была вызвана "скорая". Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург" в социальной сети vk.com

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Как сообщают очевидцы, в начале седьмого часа вечера в районе рядом с торгово-развлекательным центром "Карнавал" в Екатеринбурге были слышны звуки стрельбы. Как позже выяснилось, кто-то открыл огонь по человеку из травматического пистолета.

- Сообщение об этом поступило около 18.00, - подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Сейчас идет проверка. Выясняются подробности случившегося.

По предварительной информации, пострадал молодой человек.