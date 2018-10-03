2018-10-03T16:07:35+03:00
Спорт

"Автомобилист", обыграв на выезде "Адмирал", довел победную серию до 13 матчей

После клубного рекорда болельщики ждут, что "шоферы" превзойдут результат СКА, который подряд выигрывал 20 встреч
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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Сегодня состоялся один из самых дальних и сложных выездов для "Автомобилиста". Подопечные Андрея Мартемьянова встречались во Владивостоке с местным "Адмиралом". "Моряки" выиграли три матча из 12-ти и занимают 11-е место на Востоке. Екатеринбуржцы одержали 12 побед и лидируют в таблице КХЛ.

В этом сезоне соперники уже встречались в Екатеринбурге, тогда "Автомобилист" в непростой схватке выиграл со счетом 2:1. Второй поединок тоже не дался легко.

Уже на четвертой минуте первого периода хозяева открыли счет - 1:0. Затем Анатолий Голышев реализовал большинство, а Кирилл Лямин вывел "Автомобилист" вперед. Однако незадолго до перерыва "моряки" сравняли счет - 2:2.

Во втором периоде Стефан Да Коста забросил третью шайбу, а спустя еще две минуты Илья Крикунов забил четвертый гол. Но за три секунды до сирены "Адмирал" сократил отставание до минимума - 4:3.

- Уже сыграно более десятка матчей - накапливается усталость, а из-за нее появляются ошибки. "Автомобилист" - команда мастеровитая и таких моментов не прощает, реализуя их в свою пользу, - отметил главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов.

Под конец матча несмотря на то, что "Автомобилист" остался в меньшинстве, хозяева пошли ва-банк и сняли вратаря. Но даже шесть игроков "Адмирала" не смогли противостоять четверым хоккеистам "Авто". Вячеслав Литовченко ловко отправил пятую шайбу в пустые ворота.

- Хороший матч получился, с накалом, для нас даже чуть-чуть валидольный. Большие претензии к центральным нападающим, плохо помогали в обороне. Не совсем внимательны были полевые игроки на добиваниях и отскоках, - прокомментировал наставник «шоферов» Андрей Мартемьянов. - Должен быть баланс между обороной и атакой.

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