В Сухом Логу осудили мотоциклиста, который насмерть сбил пенсионерку и скрылся

3 Окт. 14:55 2018-10-03T14:55:44+03:00

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В Сухом Логу вынесли приговор мотоциклисту, который на полном ходу сбил пенсионерку. В тот вечер Алексей Гвоздев изрядно выпил, но все же решил прокатиться по окрестностям. Мужчина бодро запрыгнул на незарегистрированный и к тому же неисправный мотоцикл и поехал от села Новопышминское в сторону деревни Сергуловка.

Удержать на дороге мотоцикл мужчина не смог и на полном ходу вылетел на обочину, где соответствии с ПДД на встречу движению шла 78-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась по дороге в больницу.

- Подсудимый полностью признал вину, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. -При изучении характеризующего материала установлено, что мужчина в 2016 году уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил Алексею Гвоздеву три года в колонии-поселении, а также запретил садиться за руль какого бы то ни было транспорта на 2 года и 10 месяцев.