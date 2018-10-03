Клиенты смогут накопить на вкладах УБРиР со ставкой до 8%

3 Окт. 12:51 2018-10-03T12:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 1 октября повысил ставки по вкладам для физлиц в рублях на 0,25-0,5 п.п. Таким образом, теперь у частных клиентов появилась возможность заработать гораздо больше, разместив свои сбережения в УБРиР.

Так, максимальная ставка по вкладу «Растущий процент» увеличилась до 8% годовых. Разместить сбережения банк предлагает на 210 дней, при этом каждые 30 дней будут начисляться проценты. Пополнять вклад можно без ограничений. Минимальная сумма, при которой можно открыть вклад – 10 тысяч рублей. Воспользоваться этим предложением смогут клиенты, у которых на 17 сентября 2018 года не было действующего вклада или сберсертификата в УБРиР.

На вкладе «Доходный» ставка в рублях теперь составляет 7,5%. Вклад открывается на 1500 дней, минимальная сумма – 1 тысяча рублей, если клиент открывает вклад в интернет-банке.

По вкладу «Накопительный» действует фиксированная ставка на весь срок, которая теперь составляет 7,25%. Открыть вклад в интернет-банке можно от 1 тысячи рублей на 390 дней. Капитализация процентов производится каждые 30 дней.

Вклад «Мобильный» теперь обеспечит доход до 6,25% годовых. Разместить свои сбережения клиенты могут на 210 дней, минимальная сумма открытия в интернет-банке – 1 тысяча рублей. «Мобильный» дает возможность своему владельцу без ограничений совершать расходные операции, а также пополнять вклад на любую сумму.

- Какой бы вклад наш клиент ни открыл в УБРиР, он в любом случае останется в выигрыше. В то время как банки из первой десятки предлагают разместить свои сбережения под 6,65%, в УБРиР можно открыть вклад под ставку до 8% годовых, – прокомментировал директор по маркетингу Алексей Мерзляков. – Важным аргументом в пользу вкладов является еще и то, что это по-прежнему один из самых простых и при этом надежных инструментов – все вклады УБРиР застрахованы АСВ».