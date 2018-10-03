Мэрия Екатеринбурге получила предупреждения от прокуратуры за гигантские городские свалки

3 Окт. 12:07 2018-10-03T12:12:44+03:00

Региональный оператор начнет вывоз отходов только с 1 ноября, а горожане уже задыхаются от зловонных куч

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Замглавы Администрации Екатеринбурга Евгений Архипов и директор МУП "Спецавтобаза" Сергей Пономарев получили предупреждения от прокуратуры за огромные городские свалки.

Больше всего жалоб поступает от жителей частных секторов. Возле их домов убрали контейнеры и прекратили вывоз мусора. В итоге буквально под окнами уже несколько недель гниют десятки мешков с отходами.

Дело в том, что по закону выигравшие тендер региональные операторы должны начать утилизацию не позднее 1 января 2019 года. При готовности рабочие могут приступить к работам и раньше. В Свердловской области старт назначили на 1 ноября.

Но впереди еще целый месяц, а люди уже задыхаются от "аромата" зловонных куч. "Спецавтобаза" предложили горожанам заключить временные договоры на вывоз мусора и за свой счет установить контейнеры, что является неправомерным.

- В соответствии с Федеральным законном к полномочиям органов местного самоуправления городских округов относится организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, - До начала работы региональных операторов, деятельность по обращению с отходами должна осуществляться администрацией Екатеринбурга.

Сотрудники прокуратуры просят горожан сообщать им о всех несанкционированных свалках. Для этого нужно написать заявление с указанием конкретных адресов.