Сквер возле Оперного театра Екатеринбурга благоустроят в 2019 году

3 Окт. 11:35 2018-10-03T11:37:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сквер возле Оперного театра полностью благоустроят в 2019 году. Об этом в ходе личной проверки текущих работ заявил замглавы Администрации Екатеринбурга Евгений Архипов.

- Данный объект находится у нас под особым контролем, поскольку он был выбран жителями города на рейтинговом голосовании. Подрядчик активно ведет работы в соответствии с графиком, с ним заключен двухлетний контракт. В этом году предстоит выполнить основную часть работ. На следующий год мы полностью завершим объект, - рассказал чиновник.

В 2018-м подрядчики благоустроят дорожки, установят новые светильники, урны, скамейки, частично заменят зеленые насаждения. Остальные работы - строительство ротонд, монтаж новых ограждений и мощение территории перед входов гранитной плиткой - проведут уже в 2019-м.

Рейтинговое голосование за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, состоялось 18 марта. Первое место в рейтинге занял проект благоустройства набережной Исети от Куйбышева до ЦПКиО, второе - набережной от Малышева до Куйбышева и третье - сквера у здания оперного театра.