На Урале снесли двухэтажное кафе, которое по документам значилось летней верандой

3 Окт. 10:05 2018-10-03T10:08:39+03:00

Владелец заведения хотел сделать отдых гостей более комфортным, но не получил на это специального разрешения

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В Екатеринбурге с берега озера Шарташ исчезнет кафе "Каспий". По требованию прокурора суд обязал владельца снести здание общепита. Заведение признали незаконной постройкой.

В 2014 году хозяин кафе О.Джасарат с ООО "Мария" заключил договор аренды летнего кафе в виде небольшой разборной веранды. Однако в 2017-м в ходе проверки общепита сотрудниками прокуратуры "Каспий" предстал перед ними просторным двухэтажным зданием, хотя земельный участок под строительство не предоставлялся.

Прокурор просил признать здание кафе самовольной постройкой и обязать владельца снести его в течение трех месяцев. Суд требования удовлетворил. О.Джасатар обжаловал вердикт в Свердловском областном суде.

- Из заключения судебной строительно-технической экспертизы следует, что двухэтажное кафе является объектом капитального строительства. У здания отсутствуют сборно-разборные несущие и ограждающие конструкции, которые можно разобрать на составляющие элементы, переместить и установить на иное место, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Установлено и наличие малозаглубленных фундаментов, для возведения которых требуются земляные и монтажные работы.

Решение первой инстанции оставлено без изменения.