Видеозаявка Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025" победила на кинофестивале в Каннах
Российские видеоролики о заявке на проведение выставки "Экспо-2015" в Екатеринбурге победили на мировом фестивале в области неигрового кино и документалистики Corporate Media & TV Awards-2018 во французских Каннах. Работы были признаны лучшими в номинации "Лучший фильм о туризме".
Видеосюжеты были посвящены четырем темам: стране, Екатеринбургу, проекту выставки и наследию "Экспо-2025".
- Конкурентами российских роликов на фестивале стали Агентство по туризму Каталонии, Агентство по туризму острова Тенерифе, комитет по туризму Мюнхена и Бюро по развитию туризма Валенсии, - рассказали в заявочном комитете "Экспо-2025". - Фестиваль Corporate Media & TV Awards проводится в Каннах ежегодно и принимает работы со всего мира. Жюри фестиваля состоит из руководителей авторитетных видео продакшн-компаний, обладателей премий "Оскар" и "Эмми".
Город, который примет всемирную выставку, назовут уже в следующем месяце. Конкурентами Екатеринбурга являются японский Осака и азербайджанский Баку.
Ролик о проведении Экспо-2025 в Екатеринбурге.Презентация уральской столицы в КаннахЛев Истомин