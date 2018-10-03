2018-10-03T09:05:46+03:00
Общество

Видеозаявка Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025" победила на кинофестивале в Каннах

Ролики признали лучшими в номинации "Лучший фильм о туризме"
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Российские видеоролики о заявке на проведение выставки "Экспо-2015" в Екатеринбурге победили на мировом фестивале в области неигрового кино и документалистики Corporate Media & TV Awards-2018 во французских Каннах. Работы были признаны лучшими в номинации "Лучший фильм о туризме".

Видеосюжеты были посвящены четырем темам: стране, Екатеринбургу, проекту выставки и наследию "Экспо-2025".

- Конкурентами российских роликов на фестивале стали Агентство по туризму Каталонии, Агентство по туризму острова Тенерифе, комитет по туризму Мюнхена и Бюро по развитию туризма Валенсии, - рассказали в заявочном комитете "Экспо-2025". - Фестиваль Corporate Media & TV Awards проводится в Каннах ежегодно и принимает работы со всего мира. Жюри фестиваля состоит из руководителей авторитетных видео продакшн-компаний, обладателей премий "Оскар" и "Эмми".

Город, который примет всемирную выставку, назовут уже в следующем месяце. Конкурентами Екатеринбурга являются японский Осака и азербайджанский Баку.

Ролик о проведении Экспо-2025 в Екатеринбурге.Презентация уральской столицы в КаннахЛев Истомин

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