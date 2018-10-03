2018-10-03T08:35:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге отправили за решетку должницу-алиментщицу, бросившую двоих сыновей

Женщина не заплатила детям 60 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге отправили за решетку 30-летнюю должницу-алиментщицу. У женщины двое сыновей, но мать не занималась воспитанием ни одного из них. В итоге старшего ребенка, которому сейчас 10 лет, под опеку взяла бабушка, а его младший 7-летний брат попал в детский дом Карпинска.

В общей сложности нерадивая мать задолжала детям 61 тысячу рублей. Официально женщина нигде трудоустроена не была, но и небольшим заработком делится с детьми не желала. В итоге в квартиру, где женщина проживает со старшим ребенком и его бабушкой, нагрянули приставы.

- В течение четырех часов должница не открывала дверь. В жилище удалось попасть только после того, как с работы вернулась опекун мальчика. За неисполнение требования судебного пристава и предоставить доступ в квартиру в отношении матери составлен административный протокол, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Мировой судья назначил женщине 15 суток административного ареста.

Если горе-мать не одумается, следующей ступенью ее биографии станет уголовное наказание.

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