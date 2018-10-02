2018-10-02T15:53:15+03:00
Спорт

Определился соперник Ивана Штыркова на следующий поединок в Екатеринбурге

Бой пройдет 27 октября на арене Академии единоборств
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба турнира RCCФото: пресс-служба турнира RCC
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Стало известно имя соперника Ивана Штыркова на следующий поединок в Екатеринбурге. Им будет бразилец Фабио Мальдонадо. Бой пройдет 27 октября на арене Академии единоборств РМК и станет главной схваткой турнира RCC 4: Russian Cagefighting Championship.

Последний раз Иван Штырков выходил в клетку в мае этого года против другого бразильца -Джеронимо дос Сантоса. Тогда судьи не смогли определить победителя и объявили ничью. Сейчас в активе российского бойца ММА 13 побед в 14 поединках, в том числе над такими культовыми спортсменами как Антонио Сильва и Джеф Монсон.

Фабио Мальдонадо Фото: пресс-служба турнира RCC

Фабио Мальдонадо Фото: пресс-служба турнира RCC

- Мальдонадо имеет в активе 36 боев, 24 из которых завершились его победой. В 2017 году он забрал титул чемпиона Fight Night Global в полутяжелом весе у Курбана Омарова, но в мае этого года не смог защитить пояс, проиграв во втором раунде украинскому бойцу UFC Никите Крылову, - рассказали в пресс-службе турнира.

Всего в рамках вечера пройдет 11 поединков.

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