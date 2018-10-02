2018-10-02T14:56:13+03:00
Общество

В Свердловской области закупят 15 камер и беспилотник для раннего выявления лесных пожаров

Для этого из областного бюджета выделят дополнительное финансирование
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас в лесах Свердловской области работают 63 видеокамерыСейчас в лесах Свердловской области работают 63 видеокамерыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области расширят мониторинг лесов для своевременного обнаружения пожаров. На реализацию госпрограммы «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» из региональной казны выделят дополнительные деньги.

Большая часть потратят уже в этом году на охрану и защиту лесов и на организацию ведения лесного и лесопаркового хозяйства.

На эти средства будут закуплены 15 видеокамер с прозрачным всепогодным куполом, экран видеостены и беспилотник для разведки сложных лесных пожаров. Дрон подключиат к программному обеспечению системы видеонаблюдения, изображение с которой будет транслироваться на общую видеостену.

- Сегодня в системе «Лесохранитель» работают 63 видеокамеры, установленные на вышках сотовой связи. Они в режиме реального времени ведут обзор лесного фонда, изображение транслируется на мониторы видеостены в Уральской авиабазе. Пока видеомониторинг охватывает 30% лесного фонда области, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Дополнительные средства областного бюджета пойдут также на содержание видеосистемы в 2018, 2019 и 2020 годах.

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