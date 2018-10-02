Вратарь и нападающий «Автомобилиста» признаны лучшими игроками чемпионата КХЛ в сентябре

2 Окт. 14:09 2018-10-02T15:37:59+03:00

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Два хоккеиста из клуба «Автомобилист» признаны лучшими игроками чемпионата КХЛ в сентябре. Самыми результативными в прошлом месяце стали вратарь Якуб Коварж и нападающий Анатолий Голышев.

Голкипер «шоферов» провел без замен 10 матчей из 12 и во всех одержал победу. В трех встречах Коварж оформил «сухарь». На данный момент его «нулевая серия» составляет 142 минуты 58 секунд.

- Вратарь клуба отразил 96,03 % бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,19, - рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Анатолий Голышев во всех 12 матчах месяца набрал 11 (8+3) очков при показателе полезности +6. Нападающий отметился дублем в гостевом матче против «Сибири», а в поединках с «Динамо», «Слованом», «Адмиралом» и «Трактором» его шайбы становились победными. Также из восьми голов форвард шесть забил в равных составах, нанес 28 бросков по воротам и провел 19 силовых приемов.