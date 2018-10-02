2018-10-02T15:37:59+03:00
Спорт

Вратарь и нападающий «Автомобилиста» признаны лучшими игроками чемпионата КХЛ в сентябре

Самыми результативными стали Якуб Коварж и Анатолий Голышев
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Автомобилиста"Фото: пресс-служба "Автомобилиста"
Изменить размер текста:

Два хоккеиста из клуба «Автомобилист» признаны лучшими игроками чемпионата КХЛ в сентябре. Самыми результативными в прошлом месяце стали вратарь Якуб Коварж и нападающий Анатолий Голышев.

Голкипер «шоферов» провел без замен 10 матчей из 12 и во всех одержал победу. В трех встречах Коварж оформил «сухарь». На данный момент его «нулевая серия» составляет 142 минуты 58 секунд.

- Вратарь клуба отразил 96,03 % бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,19, - рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Анатолий Голышев во всех 12 матчах месяца набрал 11 (8+3) очков при показателе полезности +6. Нападающий отметился дублем в гостевом матче против «Сибири», а в поединках с «Динамо», «Слованом», «Адмиралом» и «Трактором» его шайбы становились победными. Также из восьми голов форвард шесть забил в равных составах, нанес 28 бросков по воротам и провел 19 силовых приемов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин