Банк «УРАЛСИБ» провел эксклюзивный квест для южноуральских студентов

2 Окт. 13:47 2018-10-02T15:35:27+03:00

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Студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) приняли участие в финансовом квесте «Икигай», который прошел в Банке «УРАЛСИБ».

В рамках квеста сотрудники банка устроили для 12 студентов 2-го курса экономического факультета соревнования, в ходе которых они смогли познакомиться с устройством банковской системы, научиться вести переговоры, а также понять разницу в продуктах для частных клиентов и юридических лиц.

По окончании квеста для студентов была проведена экскурсия по отделению банка.

- Студенты смогли не только получить информацию о банковской системе, понять, как она функционирует, но и посмотреть на работу банка глазами сотрудников. Уверена, что такой «взгляд изнутри» поможет студентам в дальнейшем, при построении карьеры, - отметила заместитель директора по розничному бизнесу Челябинской территориальной дирекции Банка «УРАЛСИБ» Вероника Васильева.

Квесты «Икигай» - профориентационный проект, запущенный совместно Банком «УРАЛСИБ» и компанией IKIGAI quests. Старшеклассники и студенты в рамках проекта в увлекательном игровом формате проходят «тест-драйв» банковских профессий и знакомятся с работой профессионалов разных направлений банка. На счету Банка «УРАЛСИБ» квесты в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Тверь, Уфа, Новосибирск и Екатеринбург.