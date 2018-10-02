2018-10-03T09:28:10+03:00
Происшествия

Ни денег, ни путевок: на Урале представитель турфирмы получила реальный срок

Женщина обманула 17 клиентов
Лев Истомин
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Суд посчитал вину женщины доказаннойСуд посчитал вину женщины доказаннойФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Серове суд вынес приговор сотруднице одной из турфирм Наталье Егоровой, которая признана виновной в обмане 17 клиентов конторы на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Как выяснили следователи, женщина с марта по октябрь 2017 года трудилась менеджером турагентства «ИНТУР-С», продавая клиентам путевки. Полученные деньги Наталья брала себе. В суде женщина свою вину не признала, однако совокупность улик позволила доказать ее вину.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, суд обязал осужденную выплатить потерпевшим сумму ущерба, а также присудил три года колонии общего режима.

- Выявили и изобличили осужденную гражданку сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Серова. Этим же подразделением МВД было возбужденно и довершено до логического завершения уголовное дело в отношении подозреваемой. Отмечу, что, получив деньги от потерпевших, предприимчивая особа скрылась. Сыщики обнаружили ее и задержали в Краснодаре. В качестве меры пресечения ей избиралось заключение под стражу. Помимо трех лет лишения свободы в колонии общего режима суд также приговорил взыскать с фигурантки скандальной криминальной истории сумму причиненного людям ущерба, — прокомментировал пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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