Больше Верхней Туры: в Нижнем Тагиле построят студенческий городок
В мэрии Нижнего Тагила обсудили возможность строительства в городе межвузовского студенческого городка. В кампусе будут жить студенты сразу нескольких вузов и техникумов.
С идеей выступил президент местной Торгово-промышленной палаты Борис Соколов, по словам которого, эта идея современная и эффективная.
Инициативу поддержали руководители нескольких крупных заводов в городе, для которых важно, чтобы учащиеся не покидали город, а получали опыт на производстве в Нижнем Тагиле.
Сами студенты считают, что в новом городке нужно организовать площадку для проведения соревнований по WorldSkills, а в общежитиях поселить не только иногородних студентов, но и местных учащихся.
Идеологию проекта в мэрии обсудят во второй половине октября. Врип мэра города Владислав Пинаев заявил, что проект носит федеральный масштаб.
- Мы говорим о кампусе с населением большим, чем город Верхняя Тура. И идеологическая составляющая проекта должна полностью соответствовать его масштабу, - отметил чиновник.