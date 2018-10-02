Больше Верхней Туры: в Нижнем Тагиле построят студенческий городок

2 Окт. 13:18 2018-10-02T15:31:57+03:00

В нем будут жить учащиеся нескольких вузов

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В мэрии Нижнего Тагила обсудили возможность строительства в городе межвузовского студенческого городка. В кампусе будут жить студенты сразу нескольких вузов и техникумов.

С идеей выступил президент местной Торгово-промышленной палаты Борис Соколов, по словам которого, эта идея современная и эффективная.

Инициативу поддержали руководители нескольких крупных заводов в городе, для которых важно, чтобы учащиеся не покидали город, а получали опыт на производстве в Нижнем Тагиле.

Сами студенты считают, что в новом городке нужно организовать площадку для проведения соревнований по WorldSkills, а в общежитиях поселить не только иногородних студентов, но и местных учащихся.

Идеологию проекта в мэрии обсудят во второй половине октября. Врип мэра города Владислав Пинаев заявил, что проект носит федеральный масштаб.

- Мы говорим о кампусе с населением большим, чем город Верхняя Тура. И идеологическая составляющая проекта должна полностью соответствовать его масштабу, - отметил чиновник.