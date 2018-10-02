«В темноте их не видно»: на Урале за сутки под колесами автомобилей пострадали пять пешеходов
В Свердловской области за последние сутки под колесами автомобилей пострадали пять пешеходов.
Первая авария произошла на улице Грибоедова. Водитель Renault Sandero сбил на нерегулируемом переходе 44-летнюю женщину. Теперь пострадавшей придется заново учиться ходить - врачи диагностировали у нее переломы бедер и таза.
Фото: ГИБДД Свердловской области
Спустя 15 минут с переломом плеча в больницу отправился 51-летний мужчина. Он попал под колеса Toyota Corolla на перекрестке улиц Крауля-Токарей, когда переходил дорогу на красный свет.
Аналогичные ДТП случились и в Новоуральске. На Промышленной улице на зебре Hyundai Getz сбил 35-летнего мужчину. С места происшествия пострадавшего с сотрясением мозга, ушибами и ранами доставили в больницу. А на Гагарина под колеса Chevrolet Cruze и тоже на пешеходном переходе попала 60-летняя пенсионерка.
Фото: ГИБДД Свердловской области
- Со слов водителей, из-за сумерек, бликующего после дождя асфальта и темной одежды пешеходов они не успели вовремя заметить людей на проезжей части. Ни у кого из пешеходов не было световозвращающих элементов, - рассказали в областной ГИБДД.
Пятая авария произошла на трассе Екатеринбург - Невьянск. Водитель Lada сбил пьяного 37-летнего мужчину, переходящего дорогу в зоне пешеходного перехода. В результате пешеход получил перелом позвонка поясничного отдела.
Фото: ГИБДД Свердловской области
- Пешеходный переход является местом, где за безопасность движения в равной степени несут ответственность, как водитель, так и пешеход. Водитель при проезде пешеходного перехода должен сбавить скорость. Пешеходу нужно остановиться, посмотреть налево, направо, еще раз налево, и убедившись в безопасности со всех сторон, начинать переход, - напомнили в областной Госавтоинспекции. - При переходе дороги в темное время и условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь световозвращающие элементы.