В Екатеринбурге владелец старинного «Здания Госстраха» оштрафован за облетевшую штукатурку

2 Окт. 12:37 2018-10-02T15:26:54+03:00

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В Екатеринбурге оштрафовали владельца заброшенного «Здания Госстраха» в Банковском переулке, 9. ОАО «Уралбиофарм» признали виновным в плохом содержании объекта культурного наследия и обязали выплатить 200 тысяч рублей.

В мае этого года специалисты Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области провели внешний осмотр здания и обнаружили, что оно буквально разваливается.

На северном, западном и восточном фасадах осыпается штукатурка и краска, стены исщпещрены множеством трещин и «украшены» вандальными надписями, а водосточная система повреждена.

Кроме того, выбиты оконные стекла, вместо которых сейчас прибиты листы фанеры, деревянные доски или приварены металлические решетки.

- Защита юридического лица обжаловала постановление о штрафе в Свердловском областном суде. Однако судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований к отмене или изменению постановления, - рассказали в пресс-службе облсуда. - В соответствии с Законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» лицо, которому принадлежит земельный участок под объектом культурного наследия, обязано содержать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии и неизменности облика. Апелляциоя оставлена без удовлетворения.