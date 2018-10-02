2018-10-02T15:24:36+03:00
Общество

В Асбесте осудили мужчину, который употреблял наркотики во время обеденного перерыва

Служба безопасности предприятия засомневалась в адекватности поведения работника и вызвала полицию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Асбестовский суд вынес приговор в отношении 42-летнего уроженца поселка Рефтинский, который работал на местном предприятии. Мужчину признали виновным в незаконном приобритении наркотиков.

Дозу мужчина заказал через приложение в телефоне прямо на рабочем месте. Правда, чтобы отвести от себя подозрения, попросил оформить заказ своего знакомого.

- Получив данные о местонахождении закладки, правонарушитель поехал к указанному месту. Употребив часть наркотического средства, он вернулся на рабочее место, - рассказали в МО МВД России «Асбестовский». - Вычислили гражданина сотрудники службы безопасности предприятия, у которых возникло сомнение в адекватности работника.

Полицейские обнаружили в кабинете мужчины пакет с наркотическим средством массой 1,16 грамма. Суд приговорил рефтинца к трем годам условно.

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