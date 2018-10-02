2018-10-02T15:23:16+03:00
Общество

Житель Полевского украл велосипед, чтобы не идти пешком за добавкой алкоголя

Угнал двухколесный транспорт мужчина у своего же собутыльника
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
В чужую квартиру вор залез через окноВ чужую квартиру вор залез через окноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Полевском наряд ППС задержал предприимчивого вора. Проезжая по улице Артюхова, полицейские увидели, как из окна первого этажа вылезает мужчина со спортивным велосипедом в руках.

На вопрос, почему, для того, чтобы выйти на улицу, он не воспользовался привычной дверью, мужчина сознался, что залез в чужую квартиру и велосипед - краденый.

- Задержанным оказался 31-летний местный житель, который ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Мужчина признался, что до этого вместе с хозяином квартиры, из которой похитил велосипед, распивал спиртное. Когда алкоголь кончился, он ушел, но потом решил вернуться, чтобы обокрасть собутыльника и продолжить свое пьяное веселье, - рассказали в ОМВД России по Полевскому.

Горе-вор собирался доехать на чужом велосипеде за алкоголем в магазин и заодно продать его, чтобы были деньги на водку. В настоящий момент мужчина задержан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин