Житель Полевского украл велосипед, чтобы не идти пешком за добавкой алкоголя
В Полевском наряд ППС задержал предприимчивого вора. Проезжая по улице Артюхова, полицейские увидели, как из окна первого этажа вылезает мужчина со спортивным велосипедом в руках.
На вопрос, почему, для того, чтобы выйти на улицу, он не воспользовался привычной дверью, мужчина сознался, что залез в чужую квартиру и велосипед - краденый.
- Задержанным оказался 31-летний местный житель, который ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Мужчина признался, что до этого вместе с хозяином квартиры, из которой похитил велосипед, распивал спиртное. Когда алкоголь кончился, он ушел, но потом решил вернуться, чтобы обокрасть собутыльника и продолжить свое пьяное веселье, - рассказали в ОМВД России по Полевскому.
Горе-вор собирался доехать на чужом велосипеде за алкоголем в магазин и заодно продать его, чтобы были деньги на водку. В настоящий момент мужчина задержан.