Мэрия Екатеринбурга потратит 4 миллиона рублей на установку пешеходных ограждений

2 Окт. 11:26 2018-10-02T14:58:24+03:00

Для проведения этих работ администрация открыла сразу два конкурса

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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков, которые установят новые пешеходные ограждения. Для проведения этих работ администрация открыла на сайте госзакупок сразу два конкурса. В общей сложности на монтаж заборов чиновники готовы выделить четыре миллиона рублей.

Порядка 2,5 миллионов уйдет на то, чтобы ограждения появились на Готвальда-Машинистов, Стрелочников-Невьянском, Трамвайном, 2/1-2/3, Колмогорова, 70, Мельковской, 11а, Мельковской-Испанских Рабочих, Мамина-Сибиряка-Шевченко и Восточной, 22.

Еще 1,5 миллиона потратят на установку заборов на входе в парк 7 Ключей, трамвайных остановках на Технической, Расточной-Ангарской, Расточной-Билимбаевской, а также на Ангарской, 42, Маневровой-Таватуйской, Бебеля, 138, Билибаевской-Ангарской, по Бебеля от дома № 138 до Таватуйской.

После монтажа подрядчики будут должны покрасить ограждения. Победителей определят 12 октября.