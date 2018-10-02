С учета снято 18 тысяч мигрантов: свердловские полицейские объявили охоту на «резиновые квартиры»

2 Окт. 10:57 2018-10-02T14:56:56+03:00

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Свердловские полицейские отчитались о проделанной работе по выявлению нелегальных мигрантов. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, с начала года с миграционного учета снято более 18 тысяч иностранцев. Кроме того, регистрации лишились 200 граждан РФ. Все они были прописаны в «резиновых квартирах».

На нерадивых собственников жилья завели 678 уголовных дел. 87 нарушителей в погоне за быстрыми деньгами получили от 100-тысячных штрафов до нескольких месяцев лишения свободы.

- Жительница Екатеринбурга, в течение месяца поставившая на миграционный учет у себя в квартире 36 иностранцев, получила пять месяцев колонии-поселения. Что характерно, предприимчивая гражданка за год до этого уже была дважды осуждена за аналогичные преступления и приговорена к штрафам в 100 тысяч рублей, - добавил полковник Горелых.

Еще одна хозяйка, в течение последних двух лет получившая штрафы в 60, 100 и 120 тысяч рублей, была приговорена к 200 часам трудотепарии и условному сроку на восемь месяцев.

Работа полиции по выявлению нечистых на руку владельцев квартир и частных домов будет продолжена.

Две недели назад в Екатеринбурге вынесли приговор Вячеславу Макееву. Мужчина прославился на весь город после того, как стало известно о его подпольном бизнесе. За три года он нелегально прописал в своей «однушке» на улице Баумана 9000 мигрантов. За фиктивную поставновку на учет Макеев брал с «клиентов» от 1500 до 5000 рублей.