Движения трамваев и автобусов Екатеринбурга можно будет отслеживать по Google Maps

2 Окт. 10:32 2018-10-02T14:54:30+03:00

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В Google-картах появилась вкладка, на которой можно одним касанием посмотреть всю актуальную информацию о пробках и расписании общественного транспорта Екатеринбурга. Сервис расскажет о пробках, авариях, сообщит, нужно ли заложить дополнительное время на поездку, или предложит альтернативный маршрут.

Движения общественного транспорта можно будет отслеживать в режиме реального времени: когда придет следующий автобус и сколько идти от остановки до нужного адреса.

- Также мы интегрировали Google Play-музыку и Apple Music в Google-карты, так что теперь можно слушать любимые мелодии и подкасты, не отключая навигацию. Больше не придется переключаться между разными приложениями. А скоро мы добавим еще и YouTube Music! Слушайте любимую музыку, не отвлекаясь от главного - дороги, - рассказали в компании.

Работать новые функции начнут с этой недели. Чтобы воспользоваться ими, нужно обновить Google-карты приложение в Play-маркете или App Store.