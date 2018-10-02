Екатеринбуржец отсудил у завода 180 тысяч рублей, поскользнувшись на парковке предприятия

2 Окт. 10:04 2018-10-02T14:52:11+03:00

После травмы у мужчины начались проблемы со слухом и обонянием Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Екатеринбурга взыскал с руководства своего предприятия 180 тысяч рублей за нечищенные пешеходные дорожки. В апреле еще 2013 года Василий после смены на «Турбопласте» шел на стоянку к своей машине, но по дороге поскользнулся и упал, ударившись головой. Причиной несчастного случая на производстве комиссия признала не посыпанные в гололед пешеходные дорожки.

В течение четырех месяцев Василий был на больничном. В качестве компенсации мужчина получил 130 тысяч рублей страховки и путевку в санаторий. Однако последствия травмы дают о себе знать до сих пор: рабочий жалуется на головные боли, головокружение, нарушение слуха и обоняния.

Весной этого года Василий подал иск к ООО «Предприятие «Трубопласт» о компенсации морального вреда в размере 750 тысяч рублей. В суде мужчина сообщил, что не требовал этого раньше, потому что боялся увольнения.

Служители Фемиды взыскали в пользу мужчины только 180 тысяч рублей. Не согласившись с решением, Василий обжаловал его в Свердловском областном суде.

- Судебная коллегия сочла, что суд первой инстанции правильно пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда с работодателя, не обеспечившего безопасных условий труда, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Но определяя размер компенсации, был учтен факт страховой выплаты и санаторного лечения, поэтому вердикт оставлен без изменения.