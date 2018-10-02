На Среднем Урале отопление получили 96 % домов и 99 % социальных объектов

2 Окт. 09:23 2018-10-02T14:48:32+03:00

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Свердловские коммунальщики пообещали 100-процентное подключение к теплу до 10 октября. На сегодняший день отопление включили в 96 % жилых домов и 99 % социальных объектов.

Батареи нагрелись в 82,3 миллиона квадратных метров жилых площадей, 1045 школах (99 %), 1535 детских садах (99 %), 959 больницах (98,6 %), 1030 учреждений культуры (97,2 %), 150 интернатах (100 %) и 665 прочих учреждениях социальной сферы (99 %).

Подключение жилья к теплу осуществляется в соответствии с заявками управляющих компаний и ТСЖ. Во многих случаях жильцы осознанно выбирают холодные батареи, предпочитая сэкономить.

- По температурным показателям отопительный сезон не наступил еще ни в одном муниципалитете. Тем не менее, на улице становится все холодней, идут дожди, высокая влажность, и затягивать с пуском тепла, на наш взгляд, уже недопустимо. Все сроки для «экономии денег» и «избежания перерасчетов» прошли. Управляющим организациям и ТСЖ, необходимо в ближайшее же время начать теплоснабжение, поскольку от этого зависит не только комфорт, но и здоровье людей, - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Все интересующие вопросы касательно подачи тепла свердловчане могут задать, позвонив на горячию линию департамента Госжилстройнадзора - (343) 312-07-54 или обратиться в Министерство энергетики и ЖКХ региона по номеру (343) 358-18-10.