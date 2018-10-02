2018-10-02T14:43:33+03:00
Общество

На Урале жена чиновника лишилась дорогого дома и участка, не сумев доказать законность доходов

Сумма недвижимости превысила трехлетний бюджет семьи
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сумма сделок составила 5,3 миллиона рублейСумма сделок составила 5,3 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске семья чиновника мэрии «подарила» государству огромную квартиру и земельный участок. Однако это был не жест доброй воли, а вынужденная мера.

Супруга теперь уже бывшего начальника отдела транспорта и связи управления ЖКХ и строительства купила земельный участок площадью 905 квадратных метра и жилой дом в 181,2 «квадрата». Сумма сделок составила 5,3 миллиона рублей.

Все бы ничего, но цифры сильно расходилась с теми, которые чиновник указал в декларации. Стоимость покупки оказалась выше, чем совокупный доход супругов за последние три года. Откуда появилась баснословная сумма денег, женщина объяснить не смогла.

- Прокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства земельный участок и жилой дом, принадлежащие на праве собственности супруге муниципального служащего, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Служители Фемиды в удовлетворении отказали, но надзорное ведомство обжаловало вердикт в областном суде. Здесь решение первой инстанции изменили и обязали владельцев участка и дома передать недвижимость государству.

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