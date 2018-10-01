Энергетики оперативно ликвидировали последствия аварии в Екатеринбурге
Энергетики «МРСК Урала» оперативно ликвидировали последствия технологического нарушения в электросетевом комплексе Екатеринбурга.
Благодаря оперативным действиям екатеринбургских энергетиков более 8 тысяч жителей микрорайона Вторчермет получают электроэнергию в дома по резервным схемам электроснабжения. Оставшаяся часть населения микрорайона, попавшего в зону технологического нарушения, будет запитана в ближайшие часы.
- Специалисты «ЕЭСК» (дочернее общество «МРСК Урала») доставили передвижные резервные источники электроснабжения. В настоящий момент идёт их подключение. От дизель-генераторов будут запитаны многоквартирные дома и ряд объектов социального значения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.
По ситуации в Чкаловском районе Екатеринбурга энергетики «ЕЭСК» находятся в плотном взаимодействии с Администрацией города.