2018-10-01T17:58:45+03:00
Общество

Энергетики оперативно ликвидировали последствия аварии в Екатеринбурге

«МРСК Урала» (ПАО Россети) обеспечила подачу электроэнергии в домах 8 тысяч жителей Вторчермета
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Энергетики оперативно отреагировали на авариюЭнергетики оперативно отреагировали на авариюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Энергетики «МРСК Урала» оперативно ликвидировали последствия технологического нарушения в электросетевом комплексе Екатеринбурга.

Благодаря оперативным действиям екатеринбургских энергетиков более 8 тысяч жителей микрорайона Вторчермет получают электроэнергию в дома по резервным схемам электроснабжения. Оставшаяся часть населения микрорайона, попавшего в зону технологического нарушения, будет запитана в ближайшие часы.

- Специалисты «ЕЭСК» (дочернее общество «МРСК Урала») доставили передвижные резервные источники электроснабжения. В настоящий момент идёт их подключение. От дизель-генераторов будут запитаны многоквартирные дома и ряд объектов социального значения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.

По ситуации в Чкаловском районе Екатеринбурга энергетики «ЕЭСК» находятся в плотном взаимодействии с Администрацией города.

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