От Китая до России на автомобиле

1 Окт. 16:08 2018-10-01T16:08:41+03:00

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Самый протяженный автопробег техники, работающей на сжиженном природном газе, – «Газ в моторы» подходит к концу.

С 4 сентября по 4 октября по территориям России, Казахстана и России проходит ралли, посвященное применению сниженного природного газа на транспорте в качестве моторного топлива. Длина автопробега – 9881 км.

Это самый протяженный в своем классе пробег, который проложен по международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай»: через города Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, Динси, Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос (Китай); Алматы, Тараз, Туркестан, Кызылорда, Аральск, Актобе (Казахстан); Оренбург, Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Торжок и Санкт-Петербург (Россия). В прошлые выходные участники пересекли Оренбург.

- Я приветствую участников автопробега на оренбургской земле. Рад тому, что здесь присутствуют наши друзья из Казахстана и Китайской Народной Республики. У нас самая протяженная граница с Республикой Казахстан. Мы ее называем границей дружбы, – сказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. – Отдельно обращаюсь к китайским друзьям. Мы – побратимы с провинциями Аньхой и Сычуань. Очень хочу, чтобы вам понравилось в России.

Организаторы ралли – крупные топливные компании России, Китая и Казахстана: Газпром, CNPC и КазМунайГаз. Также среди партнеров автопробега немецкая компания Uniper.