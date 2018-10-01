Жителям частных домов Екатеринбурга, утопающих в мусоре, предложили убрать свалки за свой счет
- Россия. 2018 год. Нанотехнологии. Импортозамещение. А тем временем на ВИЗе, переулок Шайтанский, напротив дома 1 творятся шайтанские дела. Мусорные баки увезли неделю назад. Отдел благоустройства звонки от жителей игнорирует! - пишут горожане, выкладывая в соцсетях фотографии с изображением зловонных гор мусора.
Ранее на кучи отходов, которые не вывозятся неделями, жаловались жильцы частного сектора Чкаловского района. С 1 июля "Спецавтобаза" должна была начать работать как региональный оператор, но сроки сдвинулись аж до ноября. В результате все баки вывезли, а люди стали утопать в отходах.
Сегодня стало известно, что делать, чтобы возле домов горожан вновь был порядок.
- Граждане, проживающие в частном секторе, должны заключать договоры на коммунальные услуги и оплачивать эти услуги самостоятельно. На сегодняшний день ЕМУП «Спецавтобаза» обслуживает только 1/10 частного сектора, - отметил руководитель отдела маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков. Заключить договор можно с любым перевозчиком, но только до 1 ноября.
Людям предлагают на выбор: купить контейнер за 4 тысячи рублей - в этом случае вывоз мусора обойдется в 280 рублей за кубометр. Или складировать его 110-литровые пакеты - такой вариант будет стоить - 37 рублей.
С 1 ноября тарифы, скорее всего, изменятся.