2018-10-01T15:05:01+03:00
Общество

Справок не потребуют: в Екатеринбурге готовят к открытию после карантина гимназию №5

После вспышки энетеровируса учебное заведение возобновит занятия
Лев Истомин
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В городе заболели школьники нескольких учебных учрежденийВ городе заболели школьники нескольких учебных учрежденийФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 3 октября в екатеринбургской гимназии № 5 возобновятся учебные занятия в обычном режиме. Школу с 12 сентября закрывали на карантин после вспышки энтеровируса, школьники все это время находились на дистанционном обучении.

Сейчас все помещения школы обработаны и ученикам ничего не угрожает. Дети, у которых не выявили признаков опасного заболевания, могут прийти на уроке без справки об эпидблагополучии. Остальные ученики гимназии сейчас продолжают лечение.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Екатеринбурге опасный вирус обнаружили у десятков учеников городских школ. В их числе кроме гимназии №5 оказались школы «120, 171, 167 и 52. Чиновники называют всплеск заболеваемости с сезонным фактором.

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