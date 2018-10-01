2018-10-01T14:47:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге к середине недели снова потеплеет

Правда всего на пару дней
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Налаживаться погода начнет завтраНалаживаться погода начнет завтраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральскую столицу к середине недели вновь вернется тепло. Правда, пока в это верится с трудом, так как сегодня утром столбики термометров показывали всего +2 градуса. Днем, собственно, стало немногим теплее - +7. Однако синоптики обещают, что уже завтра все изменится.

Во вторник, 2 октября, днем будет +11 градусов, ночью - +4. Ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Ветер западный, 2 метра в секунду.

В среду, 3 октября, днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью будет +4. По-прежнему будут идти дожди. Ветер северный, 2 метра в секунду.

Четверг, 4 октября, станет самым теплым днем на этой неделе. Днем столбики термометра покажут +17 градусов, а ночью не опустятся ниже +8. Будет солнечно и без осадков. Ветер южный, 3 метра в секунду.

Начиная с пятницы погода будет меняться в обратной прогрессии: ветер будет все сильнее, дожди чаще, а температура ниже.

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