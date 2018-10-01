В аэропорту Кольцово перестанут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров

1 Окт. 12:27 2018-10-01T14:48:10+03:00

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В аэропорту Кольцово изменится система оповещения пассажиров. Если раньше называли фамилии каждого опаздывающего, то сейчас будут озвучивать только номер рейса, на который пассажирам нужно поторопиться.

Изменения вводятся из-за необходимости соблюдения закона о персональных данных и начнут дейстовать с 1 октября.

- Изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в аэропорту Кольцово, - сказали в пресс-службе воздушной гавани. - Пассажирам рекомендуют прибывать заблаговременно для прохождения обязательных предполетных процедур и формальностей, а также отслеживать статус рейса, время и место посадки.

Посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета.