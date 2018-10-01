В Екатеринбурге два друга ограбили киоск с помощью кирпича

1 Окт. 11:54 2018-10-01T14:50:33+03:00

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Эта ночная смена для продавщицы в киоске на улице Мологвардейцев, 53, запомнится надолго. В павильон зашли двое нетрезвых мужчин и попросили продать им в долг сигареты и алкоголь. Услышав отказ, приятели подобрали на улице кирпич и начали размахивать им перед продавщицей, угрожая разбить ей голову.

Фото: служба спасения "Сова"

Запугав продавщицу, налетчики сгребли с прилавка первый попавшийся под руку товар и скрылись. Немного придя в себя, женщина нажала тревожную кнопку, и спустя несколько минут к злополучному киоску примчалась группа «Совы».

Фото: служба спасения "Сова"

- Оперативная группа вызвала полицию и пошла по горячим следам преступников. Горожане, находившиеся неподалеку, смогли указать частный дом, куда отправились злоумышленники. Добытый товар был обнаружен здесь же - мужчины уже начали его употреблять, - рассказали в «Сове».

Фото: служба спасения "Сова"

Задержанные рассказали, что были не в себе и разозлились, так как часто брали товар в долг и никогда не получали отказ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.