2018-10-01T14:50:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге два друга ограбили киоск с помощью кирпича

Дом, где скрывались налетчики, показали бдительные соседи
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
Изменить размер текста:

Эта ночная смена для продавщицы в киоске на улице Мологвардейцев, 53, запомнится надолго. В павильон зашли двое нетрезвых мужчин и попросили продать им в долг сигареты и алкоголь. Услышав отказ, приятели подобрали на улице кирпич и начали размахивать им перед продавщицей, угрожая разбить ей голову.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Запугав продавщицу, налетчики сгребли с прилавка первый попавшийся под руку товар и скрылись. Немного придя в себя, женщина нажала тревожную кнопку, и спустя несколько минут к злополучному киоску примчалась группа «Совы».

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Оперативная группа вызвала полицию и пошла по горячим следам преступников. Горожане, находившиеся неподалеку, смогли указать частный дом, куда отправились злоумышленники. Добытый товар был обнаружен здесь же - мужчины уже начали его употреблять, - рассказали в «Сове».

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Задержанные рассказали, что были не в себе и разозлились, так как часто брали товар в долг и никогда не получали отказ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин