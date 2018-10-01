Екатеринбургу вернули «Рубин»

1 Окт. 11:12 2018-10-01T11:12:09+03:00

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Жители Екатеринбурга обратили внимание на надпись на одном из самых известных зданий Екатеринбурга, прозванного в городе «Рубином» и имевшего ранее соответствующую надпись.

Несколько лет назад знакомые многим с детства буквы исчезли, а два года назад компания «Брусника» выкупила объект и поставила на нем свое имя.

В конце сентября руководство компании-застройщика решило, что бренд уже достаточно популярен в Екатеринбурге, поэтому объекту вернули прежнее имя, составив его из букв слова «брусника».

- Да, мы решили вернуть зданию его историческое имя, - говорят в пресс-службе компании.

Отметим, что в годы СССР в этом здании размещался бытовой комбинат под знакомым названием «Рубин». Сегодня в нем находятся заведения общепита, офисы компаний и редакции городских СМИ.