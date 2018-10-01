За неделю на Среднем Урале потушили 60 лесных пожаров

1 Окт. 11:08 2018-10-01T14:52:24+03:00

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В Свердловской области огнеборцы ликвидировали все природные пожары. За последнюю неделю леса вспыхивали 60 раз. В общей сложности пламенем были охвачены 295 гектаров.

На сегодняшний день пожароопасная обстановка характеризуется как спокойная, но в Ивдельском и Серовском округах до сих пор действует особый противопожарный режим. Это значит, что местным жителям временно запрещено ходить в лес.

- До официального закрытия пожароопасного сезона будет продолжаться наземное и авиационное патрулирование лесной территории. На сегодняшний день объем мониторинга составил 750 летных часов, - рассказал директор Уральской авиабазы Денис Шуплецов.

С начала пожароопасного сезона в лесах региона потушено 475 лесных пожара. Из них 90 процентов возгораний ликвидированы в течение суток.